POL-PB: Pkw-Kollision mit 3 verletzten Personen

(MK) Am Mittwoch Abend verletzten sich bei der Kollision zweier Pkw 3 Personen, eine Person davon schwer. Gegen 18:35 Uhr befuhr ein 23-jähriger Ford-Fahrer die Warburger Straße stadtauswärts. In dem Ford saßen drei weitere Insassen. Der Ford-Fahrer bog nach links auf die Auffahrt der B64 in Fahrtrichtung Rheda-Wiedenbrück ab und missachtete dabei den Vorrang einer entgegen kommenden 38-jährigen Golf-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Golf-Fahrerin schwer verletzt und kam einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn. In dem Ford wurden zwei Mitinsassen leicht verletzt. Beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

