Polizei Paderborn

POL-PB: Verletzte bei Verkehrsunfällen

Delbrück (ots)

(mb) Am Mittwochvormittag haben sich auf der Kaunitzer Straße und der B64 Verkehrsunfälle ereignet. Drei Autoinsassen erlitten teils schwere Verletzungen.

Gegen 10.00 Uhr fuhr eine 36-jährige VW-Golf-Fahrerin auf der B64 in Richtung Rietberg. An der Einmündung Rietberger Straße missachtete ein 72-jähriger Ford-Fiesta-Fiesta-Fahrer die Vorfahrt der Golf-Fahrerin. Der Golf prallte frontal gegen die linke Seite des Fiesta. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der schwerverletzte Fiesta-Fahrer war in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort kam der Senior mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn. Die leicht verletzte Golf-Fahrerin brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Salzkotten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die B64 war eine Stunde gesperrt.

An der Kaunitzer Straße war es gegen 09.35 Uhr es zu einem Auffahrunfall mit folgendem Unfallhergang gekommen. Eine 56-jährige Frau fuhr mit ihrem Opel Astra auf der Straße "Zur Alten Kapelle" zur Kaunitzer Straße. An der Kreuzung hielt sie an. Die hinter fahrende 29-jährige Seat-Ibiza-Fahrerin prallte auf das Heck des Astras. Dabei erlitt die 56-Jährige leichte Verletzungen, musste aber nicht sofort medizinisch versorgt werden. Der Sachschaden an den Autos blieb gering.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell