FFW Schiffdorf: Pkw brennt lichterloh in Flammen

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Abendstunden, des ersten Weihnachtsfeiertages, dem 25. Dezember 2023 wurde die Ortsfeuerwehr Spaden um 17:10 Uhr zu einem gemeldeten Pkw-Brand auf einem Parkplatz vor einem Möbelgeschäft im Neufelder Weg alarmiert. Laut Leitstelle solle der Pkw bereits in Vollbrand stehen. Bereits auf Anfahrt konnte kurz vor der Einsatzstelle eine massive Rauchentwicklung und Feuerschein durch die Einsatzkräfte wahrgenommen werden und bestätigte kurz darauf auch das Einsatzstichwort. Umgehend begannen die Brandschützer mit einem Löschangriff und konnten so das Feuer binnen kurzer Zeit eindämmen. Um alle Glutnester und ein Aufflammen bzw. eine erneute Entzündung zu verhindern wurde der Pkw mit einem Schaumteppich benetzt und abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Zusätzlich wurde die noch intakte Batterie abgeklemmt und die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Zu der Brandursache oder der Schadenshöhe kann durch die Feuerwehr keine Auskunft erteilt werden.

