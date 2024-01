Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizisten nehmen Fahrraddieb fest

Im Rahmen einer Fahndung nach einem dreisten Fahrraddieb haben Polizisten am Montagnachmittag einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der Jugendliche hatte ein mehrere tausend Euro teures Pedelec vor einem Radgeschäft in der Metzstraße an sich genommen und die Flucht ergriffen. Nachdem die Verfolgung durch mehrere Mitarbeiter des Geschäfts keinen Erfolg versprach, wurde die Polizei hinzugerufen. Als er von einem Zeugen im Bereich Fischbach gesichtet und angesprochen wurde, ließ der Verdächtige das Pedelec zurück und suchte zu Fuß das Weite. Beamte des Polizeipostens Immenstaad konnten ihn einholen und stoppen. Dem Jugendlichen droht nun eine Anzeige wegen des Diebstahls.

Meckenbeuren

Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Nach einem gefährlichen Überholmanöver am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr auf der Bundesstraße 30 zwischen Meckenbeuren und Untereschach ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Der 57-jährige Fahrer eines roten Seat war in Richtung Meckenbeuren unterwegs und überholte bei Dunkelheit und Nebel einen vorausfahrenden Mercedes. Aufgrund eines unbekannten Entgegenkommenden musste er sein Manöver abbrechen und scherte kurz vor dem Benz ein. Sowohl der Überholte auch der Fahrer im Gegenverkehr mussten abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Polizisten kontrollierten den Seat-Lenker in Friedrichshafen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn ein. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der unbekannte Entgegenkommende, der mutmaßlich mit einem silberfarbenen Hyundai unterwegs war, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Autoscheibe eingeworfen

Weil er einen Pkw mutwillig beschädigt haben soll, ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen einen 19-Jährigen. Am Freitagabend hatte der Heranwachsende zu einem großen Stein gegriffen und diesen auf den Pkw seines Kontrahenten geworfen, mit dem er bereits zuvor persönliche Differenzen im Streit ausgetragen hatte. Die Windschutzscheibe des Autos seines Gegenübers ging dabei zu Bruch. Im weiteren Verlauf stieg der Randalierer in einen Pkw und fuhr davon. Der Hintergrund der Auseinandersetzung und der Ablauf der Streitigkeiten sind Gegenstand der Ermittlungen. Auf den 19-Jährigen kommt eine Anzeige zu.

Überlingen

Alkoholisiert unterwegs

Beamte des Polizeireviers Überlingen haben am Montagmittag einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Ein Zeuge war an einer Tankstelle im Stadtgebiet auf den 29-Jährigen aufmerksam geworden, als dieser zunächst sein Auto betankte und später hochprozentigen Alkohol erwarb und an Ort und Stelle trank. Weil er danach in seinen Wagen stieg und davonfuhr, kontaktierte der Zeuge die Polizei, die den Wagen kurz darauf kontrollierte. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem Mann dabei einen Wert von weit über ein Promille. Der 29-Jährige musste in einer Klinik zwei Blutproben abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

Überlingen

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am vergangenen Dienstag, 23. Januar, auf dem Parkplatz eines Gasthofs in der Hauptstraße/Wiesenstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei Überlingen und sucht Zeugen. Ein Unbekannter hatte zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten BMW touchiert und dabei nicht unerheblichen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro verursacht. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Stetten am Bodensee

Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Zwei verletzte Personen und Sachschaden waren die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 15.20 Uhr auf der Bundesstraße 33 in Stetten a.B. ereignet hat. Ein 70-jähriger Audi-Lenker war von Ittendorf kommend in Richtung Meersburg unterwegs und kam aus noch nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Der entgegenkommende 42 Jahre alte Sprinter-Fahrer bremste noch ab und versuchte auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem Q5 jedoch nicht verhindern. Beide Beteiligten zogen sich bei dem Zusammenstoß eher leichte Verletzungen zu. Rettungsdienste brachten sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Wagen des Unfallverursachers entstand rund 30.000 Euro Sachschaden, am Mercedes wird dieser auf rund 5.000 Euro geschätzt. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

