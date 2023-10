POL-HSK: Mofa entwendet

Meschede (ots) - Am Sonntag kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb an der Fritz-Honsel-Straße. Aus ungeklärter Ursache geriet eine Maschine in Brand, es kam zu starker Rauchentwicklung. Insgesamt wurden elf Personen im Alter von 26 bis 53 Jahren leicht verletzt. Fünf von ihnen wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An der Maschine entstand Sachschaden. ...

