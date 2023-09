POL-MK: Kupferrinnen von leerstehendem Firmengebäude gestohlen

Werdohl (ots) - Am Wochenende wurden aus einem Baucontainer auf einem Lagerplatz an der Carl-Diem-Straße diverse Baugeräte entwendet. Die Arbeiter hatten extra einen 7,5-Tonnen-Lkw vor die Tür des Containers gestellt. Als die Mitarbeiter am Montagmorgen ankamen, war der Lkw versetzt, der Container stand auf und Rüttelplatten und Motorstampfer waren verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9399-0. ...

mehr