Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter hat im Laufe des Mittwochnachmittags in ein Wohnhaus in Untereschach eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen und durchsuchte diese komplett. Schließlich entwendete er Bargeld und weitere Wertgegenstände. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und geht einem ersten Hinweis nach.

Weingarten

Pkw mit Mängeln

Beamte der Verkehrspolizei Ravensburg haben am Mittwochnachmittag in der Brielmayerstraße einen VW kontrolliert, nachdem ihnen an dem Wagen ein bereits seit März 2023 abgelaufener Termin der Hauptuntersuchung aufgefallen war. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass eine unzulässige Manipulation am Fahrwerk vorgenommen worden war und die Geräuschentwicklung des Wagens deutlich über dem zulässigen Grenzwert lag. Außerdem waren die Reifen abgefahren sowie die Scheinwerfer nicht mehr in ordnungsgemäßem Zustand. Die Beamten leiteten daraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowohl gegen den 27-jährigen Fahrzeuglenker als auch gegen die Fahrzeughalterin ein. Außerdem müssen sie die Beseitigung der Mängel zeitnah nachweisen.

Wolpertswende

Nach Zweiradsturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 17-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr auf der K 7966 zugezogen. Der Jugendliche befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Strecke von Wolpertswende kommend in Richtung Mochenwangen und kam in einer Kurve ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich und kam schließlich im Bankett zum Liegen. Durch den Sturz zog sich der 17-Jährige erhebliche Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Kißlegg

Feuerlöscher aus dem Fenster geworfen

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 18-jähriger Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in der Immenrieder Straße am Mittwochnachmittag. Gegen 17 Uhr randalierte er im Gebäude und warf dabei unter anderem einen Feuerlöscher durch ein Fenster im dritten Stock. Außerdem zerschlug er mehrere Porzellanteile. Dabei verletzte sich der 18-Jährige leicht, weitere Verletzte gab es nicht. Der junge Mann musste vom anwesenden Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden. Aufgrund seines Gesundheitszustands wurde er schließlich in ein Fachkrankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Adrazhofen

Verkehrsunfall

Eine Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr in Adrazhofen. Die 18-jährige Lenkerin eines VW Polo kam aus der Straße "Zur Riedlesmühle" und wollte die Hofser Straße in Richtung "Am Sägplatz" überqueren. Hierbei übersah sie den ortsauswärts auf der Hofser Straße fahrenden und vorfahrtsberechtigten VW ID4 einer 34-Jährigen. Deren Fahrzeug prallte daraufhin in die Beifahrerseite des Polo, wodurch die Seitentüre so stark deformiert wurde, dass die mitfahrende 18-jährige Beifahrerin im Wagen eingeschlossen war und von der alarmierten Feuerwehr befreit werden musste. Sie zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Die beiden Fahrzeuglenkerinnen sowie ein im Wagen der 34-Jährigen mitfahrendes 3-jähriges Kind blieben nach jetzigem Stand unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell