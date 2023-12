Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Nachtragsmeldung zum Brand eines Wohnhauses am 05.12.2023 in Hüttenbusch+

Landkreis Osterholz (ots)

+Nachtragsmeldung zum Brand eines Wohnhauses am 05.12.2023 in Hüttenbusch+ Worpswede. Am 05.12.2023 war im Ortsteil Hüttenbusch ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Im Verlauf der Löscharbeiten wurde ein weiblicher Leichnam in dem Haus aufgefunden. Die Identität konnte zu dem Zeitpunkt nicht sicher festgestellt werden. (wir berichteten). Die Identität des Leichnams steht nun fest. Bei der Verstorbenen handelt es sich um die 76-jährige Bewohnerin des Hauses.

Bei der Brandursache wird eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen. Der Brand entwickelte sich zunächst im Inneren des Wohnhauses. Die genaue Ursache ist aufgrund der starken Schäden und des kontrollierten Abbrennen des Hauses nicht mehr feststellbar. Es wird von einer Fahrlässigkeit der Verstorbenen ausgegangen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell