Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Unbeeindruckt von Streifenwagen - Autofahrer setzt zu gefährlichem Überholmanöver an

Unbeeindruckt von einem Streifenwagen der Verkehrspolizei hat am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr ein 37 Jahre alter Volvo-Fahrer auf der B 311 zwischen Meßkirch und Heudorf zu einem gefährlichen Überholmanöver angesetzt. Der Fahrzeuglenker fiel zunächst durch dichtes Auffahren auf den Streifenwagen auf und überholte dann diesen sowie einen weiteren Pkw und eine Sattelzugmaschine an einer unübersichtlichen Linkskurve. Die Polizisten stoppten den 37-Jährigen und zeigten ihn folglich bei der Bußgeldstelle an.

Sigmaringen

Gesundheitliche Probleme führen zu Unfall

Gesundheitliche Probleme dürften die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Josefinenstraße gewesen sein. Ein Opelfahrer war kurz nach 10.30 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen eine Laterne geprallt. Während der Fahrzeuglenker durch den Unfall keine Verletzungen erlitt, entstand an seinem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Sachschaden an der Straßenlaterne kann noch nicht beziffert werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt.

Pfullendorf

Alkoholisierter verursacht zwei Unfälle - Führerschein beschlagnahmt

Eine Strafanzeige, die Beschlagnahme des Führerscheins und eine Blutentnahme in einem Krankenhaus waren die Konsequenz einer Alkoholfahrt, bei der ein 33-Jähriger am Mittwochabend in der Alte Postgasse zwei Verkehrsunfälle verursacht hat. Ein Zeuge hatte sich gegen 19.30 Uhr bei der Polizei gemeldet und den Opelfahrer gemeldet, der mit seinem Wagen zunächst mehrmals gegen Bordstein geraten war und anschließend einen geparkten Pkw touchierte. Nachdem der Unfallverursacher kurz ausstieg setzte er seine Fahrt weiter fort, bevor er wenige hundert Meter weiter auf einem Parkplatz gegen einen Blumenkübel prallte. Insgesamt richtete der Mann bei den Unfällen einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an. Bei der Kontrolle des Mannes stand der Grund für seine unsichere Fahrweise schnell fest: Ein Alkoholvortest bei dem 33-Jährigen ergab über zwei Promille.

Bad Saulgau

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 39 Jahre alten Mann, der am Mittwochabend in der Talstraße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Der Fahrer zeigte den Beamten einen Führerschein der Fahrerlaubnisklasse B vor, war aber mit einem Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von weit über 750kg unterwegs. Ebenso überschritt er die Gesamtmasse der Fahrzeugkombination von 3.500kg deutlich. Seine Beifahrerin, die Halterin des Wagens ist, muss ebenfalls mit einer Anzeige wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Die Anzeigen werden nun der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell