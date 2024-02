Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannte zünden Papiertonnen an

Mehrere brennende Papiertonnen wurden der Polizei am Dienstagfrüh gegen 4 Uhr in Torkenweiler gemeldet. Unbekannte hatten den Inhalt der Tonnen offenbar angezündet. In der Marktstraße wurde durch das Feuer eine Kunststatue aus Holz in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei die Täter nicht mehr antreffen. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Wangen

Randalierer verursachen Sachschaden

Sachschaden in noch unbekannter Höhe haben Unbekannte am Dienstag gegen 19 Uhr im Oskar-Farny-Weg angerichtet. Die Täter rissen einen Mülleimer ab und traten einen Wegweiser samt Beton-Fundament um. Zudem zündeten die Unbekannten zwei Mülleimer an, an denen ersten Erkenntnissen zufolge jedoch kein Sachschaden entstand. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen

Kennzeichendieb unterwegs

Ein bislang unbekannter Dieb hat in der Nacht von Montag auf Dienstag an zwei Fahrzeugen in der Zeppelinstraße und in der Schillerstraße jeweils das hintere Kennzeichen gestohlen. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt das Polizeirevier Wangen, das wegen Diebstahls ermittelt, unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Argenbühl

Zu schnell unterwegs - ohne Führerschein hinterm Steuer

An Ort und Stelle endete die Autofahrt für einen 64-Jährigen, den eine Polizeistreife am Dienstag gegen 8.45 Uhr in Eglofstal gestoppt hat. Die Beamten hatten den Mann wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 64-Jährige bereits seit rund 35 Jahren keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Den Wagen musste der Mann stehen lassen. Ihn sowie den Halter des Fahrzeugs erwarten nun Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft.

Argenbühl

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Mit rund 1,3 Promille war ein 39-jähriger Autofahrer unterwegs, den Polizeibeamte am Dienstag gegen 23.30 Uhr auf der B 12 bei Schaulings gestoppt haben. Eine Blutentnahme in einer Klinik sowie die Beschlagnahme des Führerscheins des Mannes waren die Folgen. Auf den 39-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.

Waldburg

Zweiradfahrer und Sozius bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen haben ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer und sein gleichaltriger Mitfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 20.30 Uhr erlitten. Der 17-Jährige erkannte eigenen Angaben zufolge zu spät, dass ein vorausfahrender 27-jähriger Seat-Fahrer von der Amtzeller Straße nach links in die Straße "Forstenhausen" abbiegen wollte. Ein Ausweichversuch scheiterte, und das Kleinkraftrad prallte in die hintere linke Seite des Seat. Beide 17-Jährigen wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, am Kleinkraftrad ein solcher in Höhe von rund 500 Euro.

Isny

Unbekannte entwenden Motorroller

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Ammannstraße einen Motorroller entwendet. Am Dienstagmorgen wurde der beschädigte Roller an der Einmündung zur Kehlbachstraße aufgefunden. Offenbar hatten die Täter versucht, das Kraftrad kurzzuschließen, und dabei Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro verursacht. Nachdem sie scheiterten, ließen die Unbekannten den Roller kurzerhand liegen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, mögen sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny melden.

Aichstetten

Frau raucht an Tankstelle - Anzeige ist die Folge

Eine Strafanzeige wegen Herbeiführens einer Brandgefahr kommt auf eine 18-Jährige zu, die am Montag gegen 12.30 Uhr an einer Zapfsäule am Eurorastpark rauchte. Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei beobachtete die junge Frau dabei, wie sie sich trotz vorhandener Verbotsschilder während des Tankvorgangs eine Zigarette anzündete. Die Beamten untersagten der Frau das Rauchen und zeigten sie bei der Staatsanwaltschaft an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell