POL-VDMZ: Ohne Licht und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

A 61/Daxweiler (ots) - Zu gleich drei Verkehrsunfällen in kurzer Zeit kam es am Sonntag, dem 15.10.2023 auf der A 61 im Baustellenbereich zwischen Rheinböllen und Stromberg in Höhe Daxweiler in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Gegen 15:50 Uhr musste ein 37-Jähriger, der den linken Fahrstreifen befuhr, wegen stockenden Verkehrs sein Fahrzeug abbremsen. Ein 84-Jähriger, dessen Sicherheitsabstand nicht ausreichte, fuhr auf. ...

