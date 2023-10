Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfälle in Baustelle

A 61/Daxweiler (ots)

Zu gleich drei Verkehrsunfällen in kurzer Zeit kam es am Sonntag, dem 15.10.2023 auf der A 61 im Baustellenbereich zwischen Rheinböllen und Stromberg in Höhe Daxweiler in Fahrtrichtung Ludwigshafen.

Gegen 15:50 Uhr musste ein 37-Jähriger, der den linken Fahrstreifen befuhr, wegen stockenden Verkehrs sein Fahrzeug abbremsen. Ein 84-Jähriger, dessen Sicherheitsabstand nicht ausreichte, fuhr auf. Beide Personen blieben unverletzt. Den Sachschaden an den beiden PKW schätzt die Polizei auf ca. 8500 Euro. Zu einem weiteren Auffahrunfall an fast der gleichen Stelle kam es gegen 17 Uhr. Hier musste ein 49-Jähriger seinen PKW wegen stockendem Verkehr abbremsen. Ein 40-jähriger fuhr aufgrund zu geringem Abstand auf und diesem wiederum ein 20-Jähriger. Auch hier blieb es bei Sachschäden. Die Polizei schätzt die Gesamtschäden auf ca. 12.000 Euro. Unmittelbar darauf, gegen 17:07 Uhr kam es an der gleichen Stelle zu einem gleichartigen Unfall. Hier fuhr ein 23-Jähriger mit seinem PKW auf den PKW eines 49-Jährigen, da dieser bremsen musste. Hier schätzt die Polizei die Sachschäden auf ca. 4000 Euro.

