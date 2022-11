POL-CUX: Verkehrskontrollen im Bereich Geestland

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am 2.11.2022, gegen 06.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Cuxhaven in der Straße An der Baumrönne. Der Unfallverursacher wollte im Kurvenbereich zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen. Dabei kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer blieben unverletzt. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 ...

