Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mainz, A60: Unfall im Berufsverkehr verursacht große Staus

Ingelheim, OT Heidesheim (ots)

Am 17.10.23 kam es gegen 07:35 h zu einem Verkehrsunfall auf der A 60 in Fahrtrichtung Darmstadt. Zwischen dem Autobahnkreuz Mainz und der Anschlussstelle Hechtsheim-West wollte ein LKW vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah der LKW-Fahrer einen, auf der rechten Spur fahrenden PKW und stieß mit diesem zusammen. Der PKW-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und drehte sich (ohne Überschlag) auf der Fahrbahn ohne mit der Leitplanke zu kollidieren. Die 64-jährige Beifahrerin aus Rheinhessen wurde hierbei vermutlich nur leicht verletzt. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 EUR. Außer der Autobahnpolizei waren noch die Berufsfeuerwehr Mainz, die Freiwillige Feuerwehr Bretzenheim, sowie Rettungs- und Notarztwagen im Einsatz. Da sich die Bergung der Beifahrerin aus dem PKW schwierig gestaltete, war die Hauptfahrbahn der A 60 in Richtung Darmstadt für ca. 10 Minuten voll gesperrt. Danach war im Berufsverkehr lediglich ein Fahrstreifen befahrbar, bis die Autobahn gegen 08:35 h wieder frei war. Bis dahin hatte sich auf der A 60 ein Stau von ca. 8 km - auf der A 63 in Richtung Mainz von 7 km Länge gebildet. Nach der Freigabe der Fahrbahn lösten sich die Staus schnell auf.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell