Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Täterfestnahme nach Ladendiebstahl

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Polizei wurden am 28.09.2023 gegen 18:00 Uhr über einem flüchtigen Ladendieb informiert. Durch eine Angestellte wurde eine Beschreibung des Ladendiebs durchgegeben, so dass nach diesem sofort gefahndet werden konnte. Dieser konnte im Nahbereich mit den entwendeten Schuhen an seinen Füßen festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Als Grund für seine Tat nannte er, dass er kein Geld habe und neue Schuhe brauche. Dass er mit seiner Tat einen Diebstahl beging, sah er jedoch nicht ein und zeigte sich weiterhin zufrieden mit seiner Ausbeute.

Im Polizeirevier wurde der 28-Jährige erneut durchsucht, da von ihm ein Marihuanageruch ausging. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen konnte in dessen Umhängetasche eine Kleinstmenge Marihuana befand. Es entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von ca. 70 Euro.

Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Sinsheim übernommen.

