POL-MA: Heidelberg/L 534/Neckargemünd: Vefolgungsfahrt - Zeugen gesucht!

Heidelberg/L 534/Neckargemünd (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Donnerstag gegen 18 Uhr eine fahr- und verhaltensauffällige PKW-Führerin in einem Jeep Wrangler auf der L 534 im Bereich Heidelberg-Ziegelhausen. Er folgte der Dame bis zur Friedensbrücke in Neckargemünd, wo diese durch eine alarmierte Polizeistreife angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Auf Ansprache durch das geschlossene Fenster seitens eines Beamten reagierte die Frau nicht, starrte geistesabwesend geradeaus und setzte ihre Fahrt unbeirrt fort. Im weiteren Verlauf missachtete sie sämtliche ihr gegebenen Anhaltezeichen und fuhr weiter über die B 45 bis zur Abzweigung nach Waldhilsbach, dort weiter über den Königstuhl bis nach Maisbach. Auf der gesamten Fahrtstrecke missachtete sie weiter die Anhaltezeichen der Polizeibeamten, fuhr mit mäßiger, teils geringer und teils leicht erhöhter Geschwindigkeit. Am Ortseingang von Maisbach wurde ein Streifenwagen der Polizei quer auf der Fahrbahn abgestellt. Die 55-Jährige fuhr auf die Sperrstelle zu, bremste ihr Fahrzeug ca. acht Meter vor dem Streifenwagen ab und kam zum Stillstand. Im weiteren Verlauf konnte die Fahrerin in Gewahrsam genommen werden. Da sie sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde sie in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt und dort fürsorglich aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sowie geschädigte Verkehrsteilnehmer, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Neckargemünd zu melden, unter: 06223 92540.

