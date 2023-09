Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schockanruf bei Seniorin in Käftertal

Mannheim (ots)

Am Donnerstag rief um kurz vor 16 Uhr ein Mann bei einer Seniorin in der Lemaitrestraße an und gab sich als Staatsanwalt aus. Der bislang unbekannte Betrüger behauptete, dass die Tochter der Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nur die Zahlung einer Kaution eine Haftstrafe verhindern könne. Geschockt von dieser schlimmen Nachricht, begab sich die Frau zu ihrer Bankfiliale und hob dort 30.000 Euro ab. Zum Glück rief sie dann bei ihrer Tochter an und so klärte sich das Ganze als Betrugsmasche auf.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen wegen des versuchten Bandenbetrugs.

Die Polizei rät generell bei Schockanrufen:

- Versuchen Sie ruhig zu bleiben und sich nicht zur Eile drängen zu lassen. Machen Sie sich Notizen und fragen nach dem Namen des Anrufers sowie einer Rückrufnummer. Am besten auflegen, die Sache überdenken und gegebenenfalls später zurückrufen. - Halten Sie Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern oder Vertrauten. - Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- oder andere Vermögensforderungen geht. Die echte Polizei oder Staatsanwaltschaft wird Sie nie nach ihrem Bargeld oder nach Wertgegenständen fragen. - Verständigen Sie im Zweifelsfall immer und zeitnah die Polizei. Die diensthabenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten können Ihnen verlässlich Auskunft darüber geben, ob es sich um eine Betrugsmasche handelt.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/. Zudem werden zu diesem Thema Präventionsveranstaltungen durchgeführt: https://ppmannheim.polizei-bw.de/veranstaltungen/praeventionsveranstaltung-fuer-senioren-zum-thema-enkeltrick-co/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell