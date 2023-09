POL-MA: Heidelberg: Aufbruch eines Wurstautomaten - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Lessingstraße. Eine 21-Jährige VW-Fahrerin befuhr die Lessingstraße in Richtung Kurfürstenanlage. An der dortigen Kreuzung bemerkte die junge Frau, dass sie sich versehentlich auf dem falschen Fahrstreifen eingeordnet hatte. Als sie auf den rechten Fahrstreifen wechseln ...

mehr