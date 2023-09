Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeipräsidium Mannheim beteiligt sich am X-(Twitter)-Marathon am 01.10.2023

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 01.10.2023 ist nicht nur der Tag des Polizeinotrufs 110, bereits seit einigen Jahren begleiten einige Polizeien der Länder diesen Tag durch den sogenannten Twitter-oder jetzt X-Marathon. Hierbei gewähren Polizeidienststellen aus ganz Deutschland Einblicke in die polizeiliche Arbeit, indem das aktuelle Einsatzgeschehen in den Führungs- und Lagezentren (FLZ) auf den Social-Media-Kanälen unter dem Hashtag #polizei110 verfolgt werden kann. Dieses Jahr ist auch das Polizeipräsidium Mannheim mit dabei und zwar von 14.00 bis 22.00 auf: www.twitter.com/PolizeiMannheim

Die Tweets orientieren sich am tatsächlichen, aktuellen Einsatzgeschehen und versuchen möglichst einen Querschnitt der verschiedenen Einsatzlagen zu repräsentieren. Dabei wird selbstverständlich der Opfer- und Datenschutz beachtet. Auch wird die Berichterstattung in solchen Fällen unterbleiben, in denen der Einsatz- oder Ermittlungserfolg gefährdet werden könnte.

Das Polizeipräsidium Mannheim freut sich über zahlreiche Mitleserinnen und Mitleser bzw. Follower am Sonntag!

Hinweis für Medienvertreter: Bitte haben Sie Verständnis, dass wir auch Ihnen zunächst keine weiteren, als die getwitterten Informationen geben können. Selbstverständlich erfolgt aber unsere Berichterstattung auch am Sonntag wie gewohnt über das Presseportal.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell