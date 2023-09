Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Serie an Sachbeschädigungen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt am Donnerstag beschädigte zwischen 11 Uhr und 21 Uhr eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Objekte im Aberlering. So wurde in einem dortigen Garten die Sitzflächen des Gartenmobiliars zerschnitten, eine Holzfassade mit Farbe beschmiert und an einem geparkten PKW die Fahrzeugreifen zerstochen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der Sachbeschädigungstaten auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-3101-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell