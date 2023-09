Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Brockhausen - Versuchter Diebstahl aus Pkw

Lippetal (ots)

In der Nacht von Montag, 21 Uhr, auf Dienstag, 05:30 Uhr, kam es in mindestens vier Fällen zu versuchten Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter öffnete drei unverschlossene Pkw, die in der Straße "Auf der Kämpe" abgestellt waren und durchsuchte diese vergeblich nach Wertsachen. Gegen 02:35 Uhr in der Nacht wurde ein unbekannter Mann videografiert, der ein Grundstück in der Brockhauser Straße betrat und ebenfalls vergeblich versuchte, einen Pkw zu öffnen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. Präventionstipps der Polizei zur Verhinderung von Diebstählen aus Fahrzeugen finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-ihr-fahrzeug.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell