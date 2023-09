POL-SO: Verkehrsunfall mit Totalschaden

Soest (ots) - Am 10.08.2023, kam es gegen 21:55 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Vor dem Walburger Tor" zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter steckte diverse Lebensmittel in seinen mitgebrachten Rucksack und beabsichtigte das Geschäft zu verlassen, ohne den Inhalt des Rucksacks zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Täter zuvor und sprach ihn im Kassenbereich an. Der Unbekannte wurde aggressiv, schubste die ...

mehr