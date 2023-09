Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Soest (ots)

Am 10.08.2023, kam es gegen 21:55 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Vor dem Walburger Tor" zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter steckte diverse Lebensmittel in seinen mitgebrachten Rucksack und beabsichtigte das Geschäft zu verlassen, ohne den Inhalt des Rucksacks zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Täter zuvor und sprach ihn im Kassenbereich an. Der Unbekannte wurde aggressiv, schubste die Mitarbeiterin zur Seite und flüchtete aus dem Geschäft in Richtung Bahnhof. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht nun die Bilder der Videoaufzeichnung zur Fahndung freigegeben. Sie befinden sich aus datenschutzrechtlichen Gründen hinter diesem link: https://polizei.nrw/fahndung/115861. Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell