Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus

Wickede - Wimbern (ots)

Am Montagabend, gegen 21 Uhr, rief ein falscher Polizeibeamter eine 83-jährige Frau aus Wickede (Mendener Straße) auf dem Festnetztelefon an. Der Unbekannte erklärte, dass in der Nachbarschaft eingebrochen und nur zwei von drei Tätern festgenommen wurden. Ein weiterer Täter soll noch auf "freiem Fuß" sein. Laut einer aufgefundenen Liste soll in das Haus der 83-Jährigen als nächstes eingebrochen werden. Der angebliche Polizeibeamten wies die 83-Jährige an, alle Wertsachen im Haus in einem Topf zu sammeln. Ein Polizeibeamter würde dann vorbei kommen und die Wertsachen in Verwahrung nehmen, um sie vor einem möglichen Diebstahl zu schützen. Die 83-Jährige kam der Aufforderung nach. Kurze Zeit später erschien eine männliche Person, die den Topf mit Schmuck und eine Debitkarte mit entsprechendem Pin an sich nahm. Die Person war circa 30 bis 35 Jahre alt, hatte kurze Haare und sprach Hochdeutsch. Er trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose. Wer Hinweise zu der Person geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. Die Polizei rät: Geben Sie keine Auskünfte über persönliche Daten und legen Sie einfach auf. Präventionshinweise zu dem Thema "Falsche Polizei" finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon. (ja)

