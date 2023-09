POL-SO: Fahrradfahrer verletzt

Soest (ots) - Am gestrigen Montagmorgen kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straßen Am Rüenstert und Paradieser Weg. Eine 53-jährige Frau aus Soest befuhr mit ihrem Mini die Straße "Am Rüenstert" in Richtung Paradieser Weg. Nach eigenen Angaben übersah sie eine von rechts kommende 16-jährige Pedelec-Fahrerin, die den Paradieser Weg in Richtung Soest befuhr. Es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmerinnen, bei der die ...

mehr