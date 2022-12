Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall- mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

Rudolstadt (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Rudolstadt. Ein 56-Jähriger fuhr die Werner-John-Str. in Rudolstadt in Richtung Schaalaer Chaussee entlang. Als der Fahrer aus unklarer Ursache ins Schleudern kam kollidierte er mit einem Stahlpfeiler, sodass u.a. am Unfallfahrzeug erheblicher Sachschaden entstand. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest- da dieser jedoch einen Test verweigerte wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobenentnahme durchgeführt sowie der Führerschein beschlagnahmt. Der 56-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall nicht verletzt.

