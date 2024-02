Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pkw kollidiert mit Lkw beim Einscheren

Friedrichshafen (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der B31 bei Fischbach in Fahrtrichtung Überlingen zu einer Kollision zwischen einem silbernen Toyota Yaris und einem Lastzug. Kurz vor Immenstaad wollte die Lenkerin des Toyota nach einer Kreuzung vom dort endenden linken Fahrstreifen auf den rechten wechseln und stieß hierbei mit dem Anhänger des Lastzuges zusammen. Der Fahrer des Lastzuges setzte seine Fahrt im Anschluss an die Kollision ohne anzuhalten fort. Zum Anhänger des Lkw ist bekannt, dass dieser einen Aufbau mit weißem Heck und Aufschrift an der Seite hat. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5000,- Euro, der Schaden am Lastzug kann bislang nicht beziffert werden.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Lenker des Lkw machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon: 07541/701-0, zu melden.

