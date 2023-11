LPI-G: Tragischer Unfall

Altenburg (ots) - Nobitz. Samstagabend (18.11.2023) gegen 21:30 Uhr steckte ein bislang unbekannter Täter einen Papierkorb auf dem Supermarktparkplatz in der Altenburger Straße in Brand. Der Brand griff schnell auf eine Überdachung über, sodass die Feuerwehr hinzugezogen wurde. Durch den Brand entstand ein hoher Sachschaden. Die Altenburger Polizei sucht nach Zeugen. Bezugsnummer: 0301947/2023. (PZ Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

