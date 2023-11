LPI-G: Unfall unter Alkohol

Altenburg (ots) - Windischleuba: Gewaltsam versuchte sich ein bislang unbekannter Einbrecher am vergangenem Freitag (17.11.2023) Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Börries-von-Münchhausen-Straße zu verschaffen. Der Täter beschädigte hierbei zwei Fenster und diverse Pflanztöpfe, gelangte letzten Endes jedoch nicht in Haus. Ohne Beutegut zog der Dieb schließlich von dannen. Die Kripo in Altenburg ermittelt zum ...

