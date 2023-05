Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Kontrollaktion an der KGS Salzhemmendorf

Salzhemmendorf (ots)

Am Freitag, den 26.05.2023, fand in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr eine Kontrollaktion der Polizei Bad Münder in Zusammenarbeit mit der Schulleitung der KGS Salzhemmendorf zur Bekämpfung von möglichen Betäubungsmitteldelikten statt. Unter Einsatz eines Rauschgiftspürhundes wurden die öffentlich zugänglichen Bereiche sowie der Schulhof nach Betäubungsmitteln abgesucht. In einem Fall ergab sich der Verdacht eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Weitere Verstöße konnten nicht festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell