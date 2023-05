Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Hameln "Im Fröbelweg" - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Zwischen Montag und Dienstag (15.05.2023 auf 16.05.2023) in der Zeit von 18:00 Uhr bis 17:26 Uhr kam es in Hameln, in der Straße "Im Fröbelweg 9", zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter schwarzer BMW Mini wurde dabei am Heck beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Rufnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell