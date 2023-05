Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Fehler am Bahnübergang geht glimpflich aus

Holzminden (ots)

Am frühen Montagabend (22.05.2023)ist es am Bahnübergang in der Wilhelmstraße in Holzminden zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Hierbei befuhr eine 53-Jährige Fahrzeugführerin aus dem Stadtgebiet mit ihrem PKW (VW Golf) den Bahnübergang, obwohl ihr bereits durch rote Lichtzeichen eine Wartepflicht gegeben wurde. Aufgrund der sich schließenden Schranke musste die 53-Jährige ihren PKW auf den Bahngleisen zum Stehen bringen. Ein einfahrender Zug konnte glücklicherweise mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, sodass es zu keinem Personen- oder Sachschaden kam. Auf die Fahrzeugführerin kommt nun ein Bußgeld wegen Missachtung eines Rotlichtes von mehreren hundert Euro zu.

