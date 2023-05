POL-HM: Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern: Fahrraddiebe gesucht

Bodenwerder (ots) - In der Zeit von Freitag, dem 19.05.2023, 16:30 Uhr, bis Samstag, dem 20.05.2023, 14:00 Uhr, kam es in Bodenwerder, auf dem Parkplatz "Am Mühlentor" (Kugelparkplatz), zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter Opel Adam wurde dabei am hinteren Stoßfänger beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich ohne seinen Pflichten als ...

mehr