Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Kind angefahren - Zeugenaufruf

Am Freitagnachmittag, gegen 16:50 Uhr lief eine Mutter mit ihrem 6-jährigen Kind von einem Parkplatz eines Discounters über die Storchenstraße in Richtung Bahnhof. Als das Kind als letztes hinter Mutter und einer weiteren Begleiterin zwischen parkenden Autos unachtsam die Fahrbahn betrat, wurde es von einem silbernen Kleinwagen touchiert. Das Kind kam zu Fall, verletzte sich glücklicherweise nicht, erlitt jedoch einen Schock. Der Autofahrer, ein junger Mann, verlangsamte seine Fahrt kurz, entfernte sich anschließend aber unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Telefon 07561/8488-0 bittet um Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen und zum beteiligten Autofahrer.

Ravensburg

Körperverletzung - Fahndung nach Täter bislang ohne Erfolg

Am Freitagabend, gegen 21:15 Uhr kam es beim Bahnhof zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 34-jähriger Mann eine Prellung aufgrund eines Faustschlags erlitt. Der bislang unbekannte Täter war dem Geschädigten bereits im Zug von Biberach Richtung Ravensburg durch sein lautes Verhalten aufgefallen. Als der unbekannte Täter in Ravensburg neben dem Geschädigten herlief soll er ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dem Geschädigten gelang es den flüchtenden Täter einzuholen und festzuhalten. Als dieser jedoch eine Glasflasche zerschlug und ihn mit dem abgebrochenen Flaschenhals bedrohte, brachte sich der Geschädigte in Sicherheit und verständigte die Polizei. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 19 Jahre alt, 165-170 cm groß, lockige Haare, Brille, bekleidet mit einer hellen Jogginghose. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Täter schlägt mit Glasflasche zu

Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht kam es auf dem Parkplatz eines Freizeitcenters in der Brühlstraße zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mehrerer Personen mit einem 34-jährigen nahm ein bislang unbekannter Täter aus dieser Gruppe eine Glasflasche zur Hand und schlug sie dem 34-jährigen über den Kopf. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine stark blutende Kopfplatzwunde, welche einer weiteren medizinischen Behandlung bedurfte. Die dreiköpfige Personengruppe um den Täter entfernte sich anschließend mit einem Pkw. Bislang liegen weder eine nähere Beschreibung des Pkw, noch des Täters vor. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Alkoholkontrollen

Bei Verkehrskontrollen in der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierte die Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer in und um das Stadtgebiet. Hierbei fiel ihnen gegen 23:30 Uhr in der Schubertstraße ein 40-jähriger Autofahrer auf. Die folgende beweissichere Atemalkoholmessung ergab einen Wert jenseits der Erlaubten, weshalb der Mann seinen Audi für die restliche Nacht stehen lassen musste. Er hat am Ende des eingeleiteten Bußgeldverfahrens mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen. In den frühen Morgenstunden, um 04:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Renault Megane den Busbahnhof. Bei der folgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten eine alkoholische Beeinflussung beim 33-jährigen Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, weshalb sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Auch er durfte sein Auto bis zur Wiedererlangung seiner Fahrtüchtigkeit nicht mehr fahren. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein, dessen weiterer Verfahrensablauf unter anderem vom Ergebnis der Blutuntersuchung abhängig ist. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell