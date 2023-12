Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231214 - 2190 Frankfurt - Dornbusch: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 17-jähriger Radfahrer war am Sonntag, den 10. Dezember 2023, gegen 03.35 Uhr, auf der Eschersheimer Landstraße unterwegs in stadtauswärtiger Richtung. Dazu benutzte er den rechten von zwei Fahrstreifen.

Ihm folgte ein 40-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Smart auf dem linken der beiden Fahrstreifen. In Höhe des Anwesens Nummer 252 wollte der Radler nach links in eine dortige Fußgängerfurt abbiegen und wurde dabei von dem Smart-Fahrer erfasst und zu Boden geschleudert. Der Radfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

