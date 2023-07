PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdieb in Bad Soden +++ Bedrohung in Hochheim +++ mehrere Trunkenheitsfahrten im Kreisgebiet

Hofheim (ots)

1) Gewiefter Trickdieb | Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße | Samstag, 22.07.2023, 10:45 Uhr |

Auf dem Parkplatz eines Bad Sodeners Einkaufsmarktes wurde am Samstagvormittag ein Mann aus Bad Soden Opfer eines Trickdiebstahls. Unbekannter Täter fragte den Geschädigten um Wechselgeld und nahm dies zum Anlass, selbst im gezückten Portemonnaie des Geschädigten nachzuschauen. Hierbei gelang es dem Täter zunächst unbemerkt, diverse Geldscheine zu entwenden und anschließend unerkannt zu flüchten. Beim Diebesgut handelte es sich um Bargeld in unterem zweistelligen Euro Bereich. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 - 40 Jahre alt, schwarze Haare, arabisches Erscheinungsbild, gepflegtes Äußeres mit einem Dreitagebart, sprach gutes Hochdeutsch, trug ein blaues Sakko mit Einstecktuch, schwarze hochwertige italienische Herrenschuhe und möglicherweise eine schwarze Hose.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zur Sache unter der Telefonnummer 06196 20730 entgegen.

2) Anfangsverdacht Diebstahl bzw. Betrug mit einhergehender Bedrohung und Nötigung | Hochheim am Main, Dresdner Ring, Samstag, 22.07.2023, 16:04 Uhr |

Am Samstagnachmittag verschaffte sich ein Verdächtiger unter Vorwand Zutritt zu einem Zweifamilienhaus in Hochheim. Nachdem von dortigem Bewohner abgelehnt worden war, einen angebotenen Teppich zu kaufen, wurde der Verdächtige erfolgreich aufgefordert, das Wohnhaus zu verlassen. Da ein Bewohner einen Diebstahl oder Betrug witterte, wollte dieser ein Foto des PKW des Mannes anfertigen. Daraufhin wurde ihm mit den Worten gedroht "Kein Foto, sonst mache ich dich kalt". Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in einem weißen PKW mit violetter Aufschrift "Miet mich" mit Nördlinger Kennzeichen (NÖ). Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 55-60 Jahre, schulterlange graue Haare, mit sogenanntem Rahmenbart, sprach Deutsch mit Akzent, war bekleidet mit einem hellen offenen Kurzarmhemd und einer langen beigen Hose, zudem trug er eine silberne Armbanduhr. Im Fahrzeug befanden sich noch ein männlicher Fahrer und ein Kind auf der Rückbank.

Die Polizeistation Flörsheim übernimmt federführend die Ermittlungen und ist für Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06145 54760 zu erreichen.

3) Promillefahrerin gestoppt | Bad Soden am Taunus, Am Dachsbau | Samstag, 22.07.2023, 23:15 Uhr |

Am späten Samstagabend wurde eine stark alkoholisierte PKW Fahrerin in Bad Soden aus dem Verkehr gezogen. Einer Streife der Wiesbadener Präsidialwache fiel die 36-jährige Dame aus Bad Soden durch unsichere Fahrweise auf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei der Beschuldigten ein Atemalkoholwert von 5 Promille festgestellt werden. Für eine Blutprobe wurde sie auf die Polizeistation Eschborn verbracht, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

4) Betrunkener Fahrradfahrer | Hofheim am Taunus, Rheingaustraße | Sonntag, 23.07.2023, 00:40 Uhr |

Beim Befahren der Hofheimer Rheingaubrücke in Richtung Marxheim fiel einer Hofheimer Funkstreife ein Fahrradfahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Der 52-jährige Mann aus Hofheim befuhr den Fußweg parallel zur Fahrbahn, stützte und zog sich regelrecht am Geländer der steilen Brücke ab und hoch. Nach dem Absteigen vom Fahrrad schwankte der Mann auf die Beamten zu. Bei ihm konnte in der Folge Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Für die Entnahme einer Blutprobe wurde der Beschuldigte auf die Hofheimer Wache verbracht; sein Fahrrad wurde vorsorglich vorübergehend auf der Hofheimer Wache abgestellt.

5) Trunkenheit im Straßenverkehr | Hofheim am Taunus, Rheingaustraße / Hattersheimer Straße | Sonntag, 23.07.2023, 04:10 Uhr |

Eine 20-jährige PKW Fahrerin fiel am frühen Sonntagmorgen in Hofheim einer Polizeistreifenbesatzung durch auffällige und gefährliche Fahrweise auf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich dann heraus, dass die in Probezeit befindliche Fahranfängerin unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Nachdem die Hofheimerin auf der Rheingaustraße insbesondere durch Schlangenlinien, deutliche Gegenlenkbewegungen und Kollision gegen eine Bordsteinkante aufgefallen war, wurde sie in der Hattersheimer Straße einer Kontrolle unterzogen. Bei zwei durchgeführten Atemalkoholtests wurde jeweils ein Wert deutlich jenseits der Grenze von 1,1 Promille festgestellt. Für die Entnahme einer Blutprobe wurde die Beschuldigte auf die Hofheimer Polizeiwache verbracht. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, der Fahrzeugschlüssel wurde ihrem Lebensgefährten übergeben.

6) Fahrt unter Alkohol und Betäubungsmitteln | Hofheim am Taunus, Alte Bleiche | Sonntag, 23.07.2023, 04:24 Uhr |

Ein 27-jähriger Mann aus Frankfurt steht im Verdacht, am frühen Sonntagmorgen in Hofheim einen E-Scooter unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis geführt zu haben. Zudem wurde bei dem Mann ein angefangener Joint aufgefunden und sichergestellt. Als eine Hofheimer Funkstreifenbesatzung am Hofheimer Busbahnhof einer volltrunkenen Passantin zur Hilfe kam, traf kurz darauf auch der spätere Beschuldigte mit seinem E-Scooter am Einsatzort ein, um der Dame eine Flasche Wasser zu bringen. Hierbei fiel auf, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss jenseits der 2 Promille stand. Weiterhin gab er gegenüber den Beamten einen vorherigen Konsum von Marihuana und den Besitz eines mitgeführten Joints zu. Der Mann wurde für die Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeistation Hofheim verbracht. Das Elektrofahrzeug wurde zur Unterbindung von weiteren möglichen Trunkenheitsfahrten vorübergehend sichergestellt.

Pressemitteilung gefertigt durch Döring, KvD und PHK

