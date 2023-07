PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrüche in Sulzbach und Hochheim +++ versuchter Fahrraddiebstahl +++ Diebstahl aus PKW

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Gaststätte - Sulzbach, Am Sportplatz, Samstag, den 22.07.2023 zwischen 02:17 Uhr und 02:23 Uhr

In der Samstagnacht warfen Unbekannte mit einem Gullideckel die Fensterscheibe einer Gaststätte in Sulzbach ein. Anschließend stiegen zwei Täter durch das offene Fenster in den Laden und durchwühlten dort Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. An der Gaststätte entstand durch die eingeschlagene Scheibe ein Schaden im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, sollten sie etwas Verdächtiges wahrgenommen haben.

Hinweise dazu können bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196-2073-0 gemeldet werden.

2. Einbruchversuch in Mehrfamilienhaus - Hochheim, Freiherr-vom-Stein-Ring, Samstag, 22.07.2023, 03:00 Uhr

Ein Unbekannter versuchte in der Samstagnacht in ein Mehrfamilienhaus einzusteigen. Die Anwohner bemerkten dieses und schlugen diesen in die Flucht. Der Unbekannte versuchte mit Hilfe einer Leiter auf das Grundstück des Mehrfamilienhauses zu gelangen. Durch die Eigentümer angesprochen, flüchtete dieser anschließend in unbekannte Richtung. Die Person kann als männlich, ca. 170 cm groß, schlank und mit kurzen Haaren beschrieben werden.

Hinweise dazu können ebenfalls bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196-2073-0 gemeldet werden.

3. Versuchter Fahrrad-Diebstahl - Hochheim, Sandweg, Samstag, 22.07.2023 um 02:56 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten ein Fahrrad zu entwenden. Dafür begaben sie sich auf das Grundstück im Sandweg in Hochheim. Mittels einer Flex entfernten sie das Schloss eines E-Bikes, welches einen Wert von mehreren Tausend Euro hatte. Aufgrund dessen, dass eine Alarmanlage ausgelöst wurde, flüchteten die Täter und ließen das Fahrrad zurück. Die unbekannten Täter können beschrieben werden: 1. Person: ca. 175-180 cm groß, schwarze Jacke, Jeanshose, Glatze 2. Person: ca. 175-180 cm groß, hellgrau gekleidet, schwarze Haare, Drei-Tage-Bart

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Flörsheim unter der Nummer 06145-5476-0 zu melden.

4. Diebstahl aus PKW, Liederbach am Taunus, Höchster Straße, Sonntag, 22.07.2023 um 01:50 Uhr

Am Samstag gegen 01:50 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zum PKW des Geschädigten. Dazu wurde die Beifahrertür des Opel Kleinbusses geöffnet und ein elektronisches Gerät im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet. Der Geschädigte bemerkte die Person und sprach diese an. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Kelkheim. Am Fahrzeug konnte kein Schaden festgestellt werden. Der Täter kann durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 180 cm groß, blaue Jeanshose und weißes Oberteil.

Hinweise dazu können bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196-2073-0 gemeldet werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell