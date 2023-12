POL-F: 231213 - 2189 Frankfurt/Bergen-Enkheim: Körperverletzung, Beleidigung

Frankfurt (ots) - (fue) Eine 28-jährige Geschädigte zeigte am Dienstag, den 12. Dezember 2023, den Verlust ihres Smartphones an. Die Frau führte aus, dass ihr weißes iPhone 12 gegen 14.05 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße aus der rechten Jackentasche gestohlen wurde. Tatverdächtig ist ein möglicherweise dem Obdachlosenmilieu zuzuordnender Mann von ...

mehr