Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Wasserwerker unterwegs

Mönchengladbach (ots)

Im Stadtgebiet ist es am Mittwoch, 6. Dezember, zu mehreren Betrugsfällen gekommen. In allen drei Fällen gaben sich Unbekannte als Wasserwerker aus und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnungen der Senioren.

In Lürrip ereignete sich dies gegen 10 Uhr. Einem älteren Ehepaar (86 und 84 Jahre alt) entwendeten die Männer Bargeld und Schmuck. Bei einer 89-Jährigen aus dem Stadtteil Schmölderpark klingelte ein Unbekannter gegen 14 Uhr. Dort entwendete ein vermutlich zweiter Täter, der unbemerkt in die Wohnung gelangte, Bargeld und Papiere. Gegen 15.30 Uhr stand ein angeblicher Wasserwerker an der Haustür einer 86-Jährigen aus Geistenbeck. Gemeinsam gingen sie in den Keller. In dieser Zeit durchsuchte vermutlich ein zweiter Täter die Wohnung. Er entwendete einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie diversen Schmuck.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de (cr)

