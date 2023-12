POL-MG: Einbruch in Geschäft in Wickrath-Mitte

Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 4. Dezember, haben aufmerksame Zeugen in Lürrip einen 54-Jährigen aufgehalten, der die Kassenbestände einer Bäckerei aus einem Lkw entwendet hatte. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen fest und führten ihn noch am gleichen Tag einem Richter vor, der Untersuchungshaft anordnete. Gegen 10 Uhr am Montagmorgen beobachtete ein Anwohner (34) im Stadtteil Lürrip, wie sich ein Mann ...

mehr