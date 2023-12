POL-MG: Autodiebstahl in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots) - Auf der Kranzstraße in Lürrip hat am Sonntag, 3. Dezember, gegen 0.25 Uhr ein blauer Audi S3 gebrannt. Der Wagen war in einer Parkbucht abgestellt. Als die eingesetzten Beamten eintrafen, hatte die Feuerwehr Mönchengladbach bereits mit den Löscharbeiten begonnen, so dass nur noch eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden konnte. Der Brand wurde vollständig gelöscht und das Auto sichergestellt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. ...

