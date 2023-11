Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Graffiti mit Fußballbezug - Bundespolizei sucht Zeugen

Leipzig (ots)

Am 26.11.2023 standen sich die Fußballvereine BSG Chemie Leipzig und 1. FC Lokomotive Leipzig in der Regionalliga Nordost gegenüber. In der Nacht zuvor, gegen 02:30 Uhr besprühten sieben bisher unbekannte Personen am Haltepunkt Leipzig -Miltitzer Allee eine S-Bahn auf 45 Quadratmetern. Die Schmierereien hatten eindeutigen Fußballbezug.

Die Bundespolizei Leipzig leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und sucht Zeugen, denen am 26.11.2023 im Zeitraum zwischen 2:00 Uhr und 2:45 Uhr Personen oder Fahrzeuge am Haltepunkt Leipzig-Miltitzer Allee bzw. in dessen unmittelbarem Umfeld aufgefallen sind. Hinweise, die im Zusammenhang mit der Straftat von Relevanz sein könnten, nimmt jede Polizeidienststelle und die Bundespolizei Leipzig unter der Rufnummer 0341/ 99799-0 entgegen.

