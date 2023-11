Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: 35-Jähriger greift Zugbegleiterin in der S -Bahn an

Leipzig (ots)

Am 25.11.2023, gegen 18:40 Uhr griff ein 35- Jähriger eine Zugbegleiterin auf der Fahrt von Leipzig in Richtung Wurzen an, als diese ihn ansprach. Der Mann schlug der Frau mit einem unbekannten Gegenstand unvermittelt in den Bauch.

Wenig später konnte die hinzugerufene Bundespolizei den 35-Jährigen noch in der S-Bahn am Bahnhof Leipzig-Stötteritz festnehmen. Der Deut- sche ist wegen eines ähnlich gelagerten Sachverhalts bereits polizeibekannt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Zugbegleiterin wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

