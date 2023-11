Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Ohne Ticket unterwegs, beim Rauchen in der Zugtoilette erwischt, Zugbegleiterin angegriffen

Leipzig, Neukieritzsch (ots)

Ein polizeibekannter 35-jähriger Deutscher sammelte gestern Abend in der S5 von Zwickau nach Leipzig mehrere Anzeigen von der Bundespolizei Leipzig. Der Mann wurde bei der Fahrscheinkontrolle ohne Ticket erwischt. Sofort begann er die Zugbegleiterin aggressiv zu beschimpfen. Um die Situation nicht weiter zu eskalieren, zog die Bahnmitarbeiterin sich zunächst zurück. Wenige Minuten später nahm sie im Bereich der Zugtoilette Zigarettenrauch war. Nachdem sie die Tür geöffnet hatte, griff der 35-Jährige die Zugbegleiterin sofort an. Er trat nach ihr und schlug sie mehrfach auf den Kopf. Diesen Angriff sahen drei Reisende und gingen dazwischen.

In Neukieritzsch nahmen die bereits alarmierte Kollegen vom Polizeirevier Borna den Mann fest und übergaben in anschließend an die Bundespolizei Leipzig. Die Zugbegleiterin wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in das Krankenhaus gefahren.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den 35 -Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen und Körperverletzung eingeleitet.

Die Bundespolizei Leipzig bedankt sich bei den drei couragierten Reisenden, die hier Zivilcourage zeigten.

