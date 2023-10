Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Bundespolizei scheucht Sprayer in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes auf

Leipzig (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag entdeckte eine Streife der Bundespolizei Leipzig mehrere Personen in den Gleisanlagen in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes. Diese besprühten gerade einen ICE, als sie die Beamten bemerkten. Daraufhin flüchteten die Sprayer.

Nur wenige Minuten später nahm eine weitere Streife in der Nähe der Berliner Straße einen der Sprayer fest. Alle anderen konnten trotz intensiver Fahndung flüchten.

Bei der Durchsuchung des 20-jährigen Deutschen fanden die Beamten mehrere Beweismittel. Diese wurden beschlagnahmt.

Die Bundespolizei Leipzig leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Dazu kommen noch Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubtem Aufenthaltes auf Bahnanlagen. Die Ermittlungen dauern an.

