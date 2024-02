Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Geldbeutel geraubt

Einem 20-Jährigen ist am frühen Sonntagmorgen der Geldbeutel geraubt worden. Gegen 3 Uhr war der junge Mann zusammen mit einem gleichaltrigen Begleiter in der Schussenstraße mit mehreren unbekannten Tätern zunächst verbal in Streit geraten. Im weiteren Verlauf sei der Heranwachsende dann von einem Unbekannten umklammert und ihm sein Geldbeutel abgenommen worden. Danach habe man ihn gegen einen Bauzaun und zu Boden gestoßen. Sein Begleiter sei von einem anderen Täter ebenfalls zu Boden gestoßen und dort noch mit der Hand ins Gesicht geschlagen worden. Danach seien die Unbekannten geflüchtet. Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt wegen eines möglichen Raubdelikts und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern unter Tel. 0751/803-0.

Ravensburg

Pkw beschädigt

Im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen in der Straße "Am Kanal" geparkten Pkw in Weißenau beschädigt. Mutmaßlich mit einem Stein warf der Unbekannte die hintere rechte Seitenscheibe ein und verursachte dadurch einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Weingarten

Raub vor Spielothek

Eigenen Angaben zufolge mit Pfefferspray angegriffen und danach beraubt wurde ein 33-Jähriger am späten Sonntagabend kurz vor Mitternacht in der Liebfrauenstraße. Der Mann sei vor einer Spielothek unvermittelt von zwei Unbekannten angesprochen und ihm daraufhin Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden. Daraufhin sei ihm der Geldbeutel mit einer geringen Menge Bargeld darin geraubt worden. Die beiden Unbekannten seien dann fußläufig in Richtung Stadtzentrum geflüchtet. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Bergatreute

Tierkadaver aufgefunden

Bereits zum wiederholten Mal wurden am vergangenen Wochenende bei Bergatreute unsachgemäß entsorgte Überreste von getöteten Tieren aufgefunden. Am Sonntagnachmittag wurden von einer Zeugin an einem Waldweg zwischen Bolanden und Waldbad ein mutmaßlicher Ziegen- oder Schafskopf und weitere Schlachtabfälle in einer Tüte mitgeteilt. In den letzten Wochen waren im Bereich Baienfurt und Bergatreute bereits zwei weitere ähnliche Funde gemeldet worden. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Ravensburg hat in allen Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Entsorgern unter Tel. 0751/803-0.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Mutmaßlich beim Ausparken hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag zwischen 8.30 und 9.30 Uhr einen auf dem Parkplatz der Feuerwehr Haslach abgestellten Seat beschädigt. Ohne sich um den dadurch entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, beging der Verursacher Unfallflucht. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07522/984-0.

Isny

Handtasche geraubt

Nicht weit kam ein 31-jähriger Tatverdächtiger, der im Verdacht steht, am Freitagabend gegen 21 Uhr in der Kanzleistraße einer 42-Jährigen die Handtasche geraubt zu haben. Die Frau saß in ihrem geparkten Fahrzeug, als die Fahrertür geöffnet und unmittelbar danach der Trageriemen ihrer Handtasche durchgeschnitten wurde. Nachdem der Täter zunächst mit der Tasche flüchtete, wurde im Rahmen der Fahndung der 31-Jährige von einer Zivilstreife der Polizei kontrolliert. Hierbei konnten die Beamten den Geldbeutel der Bestohlenen bei ihm auffinden. Ob der Mann tatsächlich der Täter war oder er, wie von ihm angegeben, die Gegenstände von einem Dritten erhalten hat, müssen die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg ergeben, die noch nicht abgeschlossen sind.

Kißlegg

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Offenbar aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung ist am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr ein 31-jähriger Pkw-Lenker auf der L 265 zwischen Kißlegg und Rempertshofen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Fahrzeug überschlagen. Er blieb dabei den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille, weswegen zwei Blutentnahmen sowie die Sicherstellung des Führerscheins folgten. Der Mann gelangt entsprechend zur Anzeige.

