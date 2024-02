Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nachtrag zur Pressemeldung "Polizisten stoßen bei Verkehrskontrolle auf Cannabis" vom 19.02.2024

Ergänzend zu unserer gestrigen Meldung, müssen auch weitere Insassen des Fahrzeugs, das am Sonntagabend im Stadtgebiet von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert wurde, mit einer Anzeige rechnen. Neben dem 20-Jährigen (wir berichteten) hatte auch ein 19 Jahre alter Mitfahrer eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich. Der Fahrer, ebenfalls 19 Jahre alt, stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen und musste, nachdem ein Schnelltest auf THC und Kokain reagierte, eine Blutprobe in einer Klinik abgeben. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung zu.

Langenargen

Parkas und Werkzeug von Wertstoffhof gestohlen

Ein Unbekannter hat sich über das vergangene Wochenende offenbar gleich mehrfach Zutritt zum Wertstoffhof in der Lindauer Straße verschafft und Gegenstände aus dem Materiallager gestohlen. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen stahl der Dieb mehrere reflektierende Parka-Jacken sowie Werkzeugkisten. Zwischen Samstagmittag und Montagvormittag wurde auf gleiche Art und Weise erneut Zangen aus dem Materiallager gestohlen. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Personen, die Hinweise zum Täter sowie dem Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Tettnang

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro entstand am Montag gegen 15.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 467 bei Tettnang. Ein 37-jähriger Transporter-Lenker fuhr hinter einer 27-jährigen Nissan-Fahrerin in Richtung Kressbronn. Weil die Vorausfahrende offenbar gleich mehrfach hintereinander die Scheibenwischanlage betätigte, fühlte sich der 37-Jährige gestört und betätigte die Lichthupe. In der Folge bremste die Frau ihren Wagen ohne ersichtlichen Grund stark ab, woraufhin der Transporter-Fahrer ins Heck des Nissan krachte. Verletzt wurde beim Auffahrunfall niemand. Beide Verkehrsteilnehmer müssen wegen ihres Verhaltens mit Konsequenzen rechnen.

Deggenhausertal

Brand in Kellerraum

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr zu einem Kellerbrand in die Badener Straße in Wittenhofen ausgerückt. Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte im Hobby-Keller eines Wohnhauses das verschmorte Kabel eines Elektrogeräts dort gelagerte Kartonage in Brand gesteckt. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen des Kleinbrandes rasch und konnte so einen Gebäudeschaden verhindern. Wie hoch der Schaden am Inventar, insbesondere durch die Rauchentwicklung ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Die beiden Bewohner wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Verletzt wurde niemand.

Hagnau

Vorfahrtsunfall fordert Sachschaden

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Montag gegen 13 Uhr in der Ortsdurchfahrt Hagnau ereignet hat. Eine 75 Jahre alte BMW-Fahrerin wollte von der Ittendorfer Straße nach links auf die Bundesstraße einfahren und übersah dabei den von rechts kommenden Vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 3.000 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr im Bereich der Strandpromenade im Rahmen des "Funken" in Unteruhldingen abgespielt hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein 28-Jähriger gibt an, außerhalb der "Funkenhütte" von zwei Personen massiv mit Schlägen und Tritten angegangen worden zu sein. Ein Rettungsdient brachte den nicht unerheblich verletzten Mann in eine Klinik. Die Identität der Täter und der genaue Ablauf der Tat ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die auf den Konflikt aufmerksam wurden und Hinweise zu den Tatverdächtigen und zum Hergang geben können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07532/4344-3 an den Polizeiposten Meersburg zu wenden.

Frickingen

Schilder auf Fahrbahn - Zeugen gesucht

Nachdem Verkehrsteilnehmer am Montagabend mehreren auf der Straße liegenden Schildern ausweichen mussten, sucht die Polizei Überlingen Zeugen. Wie die Schilder, die zuvor in einem angrenzenden Feld aufgestellt waren, auf die Fahrbahn gelangt sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Verkehrsteilnehmer, die auf die gefährlichen Hindernisse aufmerksam wurden oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

