Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vandalismus an Bahnhaltepunkten

Eibau, Oberoderwitz (ots)

19.02.2024 / 09:40 Uhr / Eibau

19.02.2024 / 12:35 Uhr / Oberoderwitz

Unbekannte Täter haben an den Bahnhaltepunkten in Eibau und in Oberoderwitz Oberdorf Bahneigentum zerstört.

Die Bundespolizei nahm am Vormittag des 19. Februar 2024 die Schäden auf und leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. In Eibau hatten die Täter ein Bahnhofsschild mitsamt Mast komplett abgebrochen und die Scheiben von zwei Infovitrinen eingeschlagen. In Oberoderwitz wurde eine zwei Meter hohe Glaswand eines Wetterschutzhäuschens zerstört. Der Gesamtschaden wird zurzeit auf 2.500,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell