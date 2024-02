Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann reist mit Totschläger und Baseballschläger ein

Zittau (ots)

16.02.2024 / 12:30 Uhr / Zittau

Bundespolizisten beschlagnahmten am 16. Februar 2024 an der Grenzkontrollstelle in der Zittauer Friedensstraße zwei verbotene Gegenstände, die ein Reisender aus Polen mitgebracht hatte. Die Beamten kontrollierten um 12:30 Uhr einen 54-jährigen tschechischen Autofahrer sowie seine Beifahrerin. Sie hatten kurz vor der Einreise auf polnischer Seite die Plätze im Wagen getauscht, was die Polizisten beobachtet hatten. Darauf angesprochen reagierte der Fahrer sehr unkooperativ und stritt den Vorhalt ab. Es stellte sich heraus, dass die 27-jährige tschechische Beifahrerin keinen Führerschein besitzt und demnach in Polen ein Kraftfahrzeug ohne Fahrerlaubnis geführt hatte. Dies wurde den polnischen Behörden mitgeteilt.

Im Rahmen der Kontrolle wurde das Fahrzeug durchsucht. Die Beamten fanden in der Mittelkonsole einen Totschläger und ebenfalls griffbereit auf dem Rücksitz unter einer Decke versteckt einen Baseballschläger aus Aluminium. Dazu befragt entgegnete der Fahrer, dass es sich bei dem Totschläger um ein Spielzeug für seinen Hund und bei dem Baseballschläger um das Sportgerät seines Sohnes handeln soll. Da ein persönlicher sportlicher Hintergrund bei beiden einreisenden Personen nicht erkennbar ist, wurde der Baseballschläger vorübergehend sichergestellt. Der Totschläger wurde als verbotener Gegenstand eingezogen.

Der Fahrer muss mit einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen und durfte nach der Kontrolle weiterreisen.

