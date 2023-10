Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231016-3-pdnms Steinwurf von einer Brücke, A 7, Neumünster

BAB 7/Neumünster (ots)

BAB 7/Neumünster/Am 15.10.2023 um 11.55 Uhr befuhr ein 55-jähriger mit seinem PKW die A 7 in Richtung Hamburg. Dabei benutzte er die linke Fahrspur. Unmittelbar nach dem Durchfahren der Brücke an der Anschlussstelle Neumünster Nord habe er einen Knall wahrgenommen und sofort die Beschädigung am oberen Rand der Windschutzscheibe bemerkt. Ihm gelang es, seinen PKW kontrolliert zum Stillstand zu bringen. Der Gegenstand hatte die Windschutzscheibe nicht durchschlagen, so dass der Fahrer und seine 45 Jahre alte Beifahrerin mit dem Schrecken davonkamen. Die Kriminalpolizei Neumünster bittet um Zeugenhinweise zu diesem Sachverhalt unter der Tel.: 04321/9451111.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell